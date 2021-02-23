Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

23.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:54

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Ç'nin kullandığı 48 AFA 215 plakalı tır, Manisa-Menemen yolunda kontrolden çıkarak aydınlatma direği ve ağaçları yıktı, refüjü aşarak karşı yönden gelen Mensure Y'nin kullandığı 16 DK 460 plakalı otomobile çarptı.

Daha sonra tarlaya giren tır, burada da bir ağacı yıkarak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mensure Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü.

Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet T. ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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