Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü Otomobilden fırlayan sürücü karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilden fırlayan sürücü, karşı yönden gelen araca...

Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü

Otomobilden fırlayan sürücü karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilden fırlayan sürücü, karşı yönden gelen araca çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Ankara E96 karayolu Ödemiş Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ali Yalçıner yönetimindeki 45 RN 680 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yalçıner, karşı yönden gelen H.K.S. yönetimindeki 45 AFS 104 plakalı otomobile çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerlerken Yalçıner'in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan

TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Özgür Özel Sedat Peker Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Özçivit Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Fatih Terim Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 23:06:53. #1.15#

title