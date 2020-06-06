Manisa'da, karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
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Manisa'da, karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi ile yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu.

Manisa'da, karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
06.06.2020 03:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:32

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi ile yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, otomobilin sürücüsü Serkan (39) ile araçtaki kardeşi Gökhan Gökoğlan'ın (34) hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcu otobüsünde yaralanan yolcuların ise Ferhat (24) ile kardeşi İlyas Kızılboğa (19) olduğu belirlendi.

OTOMOBİLİ YENİ ALMIŞLARÖte yandan, kazada ölen kardeşlerin 34 BIA 581 plakalı otomobili İstanbul'dan yeni aldıkları ve evlerine dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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