Manisa'da karla mücadele sürüyor

22.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:32

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu Gördes, Demirci, Soma'nın yüksek kesimlerinde kapanan yolları açık tutmak ve yolarda buzlanmaya karşı tedbir aldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisalı vatandaşların kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları, güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA