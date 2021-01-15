Manisa'da karla mücadele
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Manisa'da karla mücadele

15.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:35
Manisa'da karla mücadele

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açık tutmak yoğun çaba sarf ediyor.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açık tutmak yoğun çaba sarf ediyor.

Dün geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği bölgelerde tedbir alan ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüterek, ulaşımın açık kalmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Spil Dağı'nın yanı sıra Demirci, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Kula ve Selendi ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla etkili olan kar yağışına karşı mesailerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı açıklamada ekiplerin özellikle kırsal mahalle yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Bu yıl hasretle beklediğimiz kar yağışı Allah'ımıza şükür geldi. Yüce Allah'tan afetsiz vermesini diliyor, sahada çalışan ve yolların açık kalması için çaba sarf eden tüm büyükşehir ve MASKİ çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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