Manisa'da karla mücadele
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Manisa'da karla mücadele

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da karla mücadele Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışması yapıldı Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi...

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Manisa'da karla mücadele

Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışması yapıldı

MANİSA - Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatılırken, karda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Manisa Spil Dağı Milli Parkı ile Turgutlu, Salihli, Demirci, Kula, Ahmetli, Gördes ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken bazı araç sürücüleri ise kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele
Manisa'da karla mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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