Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

23.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:26
Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

'nın ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Yılmazlar Mahallesi'nde ikamet eden Bircan Sakız (41) ve Mehmet Sakız (5), 'nde oturan Ahmet Şahin (32), Sultan Şahin (26) ve Nisa Şahin (4) ile İstasyonaltı Mahallesi'nde yaşayan Tarık Uslu (19) sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, karbonmonoksitten etkilenenleri, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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