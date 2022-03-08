Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Bayındırlık Mahallesi 1006 Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşayanlardan haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada evden duman kokusu çıktığını fark eden komşular, kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde baygın halde bulunan 1 Temmuz 1922 doğumlu Leyla Okuyan ile 1 yaşındaki Muhammet, 6 yaşındaki Bahar Okuyan ve Felek Okuyan (41) ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Bayındırlık, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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