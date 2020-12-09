Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

09.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:07
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Akhisar'ın Çobanhasan Mahallesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akhisar'ın Çobanhasan Mahallesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akhisar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çobanhasan Mahallesinde aynı evde yaşayan 6 kişi saat 03.00 sıralarında sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gece saatlerinde aşırı kokudan uyanan Bahar Coşkun soba borusunun yerinden çıkmış olduğunu fark edince durumu akrabalarına bildirdi. Akrabalarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 70 yaşındaki Zerrin Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlenirken evde kalan diğer 5 kişi ise ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, anne Zerrin Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olay yeri inceleme ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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