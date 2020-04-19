Manisa'da karantinadaki ve 65 yaş üstü vatandaşlara psikososyal destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da karantinadaki ve 65 yaş üstü vatandaşlara psikososyal destek - Haberler
Koronavirüs, Karantina, Manisa, Güncel

Manisa'da karantinadaki ve 65 yaş üstü vatandaşlara psikososyal destek

Manisa'da KYK yurtlarında karantinada olan 492 vatandaşa ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü 489 vatandaşa psikososyal destek sağlandı.

19.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:01
Manisa'da karantinadaki ve 65 yaş üstü vatandaşlara psikososyal destek

Manisa'da KYK yurtlarında karantinada olan 492 vatandaşa ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü 489 vatandaşa psikososyal destek sağlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı olumsuz psikolojik etkileri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, dezavantajlı olan risk grupları ve incinebilir gruplarla yürütülen çalışmaların yanında karantinadaki vatandaşlara hizmet sağlayan çalışanlara yönelik de psikososyal destek hizmetlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, "TAMP planına uygun olarak psikososyal destek hizmetlerinin yerelde ana çözüm ortağı olan müdürlüğümüz tarafından Covid-19 salgını kapsamında psikososyal destek sağlayabilecek destek çözüm ortaklarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesinden gönüllü meslek elemanlarının da dahil edildiği psikosoyal destek ekibi oluşturulmuştur. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve psikolojik danışman ünvanlarından oluşan 72 meslek elemanından kurulan psikososyal destek ekibimiz, Amerika ve Etiyopya'dan uçakla getirilerek KYK yurtlarında 14 günlük karantina sürecine alınan vatandaşlarımıza karantina sürecini ruhsal açıdan en iyi şekilde atlatmaları için psikososyal destek sağlamıştır. Halihazırda Cezayir'den getirilerek KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek hizmetleri sürmektedir. 1 Nisan 2020 tarihinden bu yana Müdürlüğümüzce KYK yurtlarında karantinaya alınan 492 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne de destek

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara da psikososyal destek sağlandığını aktaran Konan, "Karantina yurtları dışında Manisa ili genelindeki 7 Sosyal Hizmet Merkezimiz aracılığıyla 65 yaş ve üstü yaşlarda olup sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılarımıza psikososyal destek sağlanmaktadır. Halihazırda 489 yaşlımıza Covid-19 salgını kapsamında psikososyal destek sağlanmış olup, salgın süreci boyunca bu hizmetlerimiz devam edecektir. Psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışman ünvanlarından oluşan 13 meslek elamanından kurulan 'çalışana psikososyal destek' ekibimiz tarafından salgın sürecinde tedavi gören, karantinada olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımız dışında onlara hizmet sağlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere meslek elemanı, bakım, temizlik, güvenlik gibi diğer hizmet grubu personellerimize de çalışana destek kapsamında psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır. Manisa ilinde bulunan huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerimiz, engelli bakım merkezlerimiz, çocuk evlerimiz gibi yatılı hizmet veren kuruluşlarımızdaki çalışanlarımız için de psikososyal destek hizmetleri planlanmış olup, aynı şekilde bu hizmetlerimiz de salgın süresince devam etmektedir" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Bülent Uygun Ivan Obradovic Zinedine Zidane Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Manisa'da karantinadaki ve 65 yaş üstü vatandaşlara psikososyal destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:40:25. #1.15#
title