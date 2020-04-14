Manisa'da karantina süresi dolan 318 kişi, memleketlerine uğurlandı Manisa'da karantina süresi dolan 318 kişi, memleketlerine uğurlandıYURT dışından gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'daki kız öğrenci yurtlarına yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Manisa'da karantina süresi dolan 318 kişi, memleketlerine uğurlandı

YURT dışından gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'daki kız öğrenci yurtlarına yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

ABD ve Etiyopya'dan 31 Mart'ta gelerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen 318 kişi, Manisa'da karantinaya alındı. Yunusemre ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanınca bugün evlerine gönderildi. Memleketlerine ulaşan vatandaşların evlerinde, 14 gün daha karantina altında tutulacağı öğrenildi. Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirttikleri yetkililere, teşekkür etti. Geldikleri ülkelerin sağlık sektörünün çok kötü durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar, Türkiye'de her ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını vurguladı.

Kaynak: DHA