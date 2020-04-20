Manisa'da karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Manisa'da karantinada tutulan 299 kişi tahliye edildi.
20.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:08
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Manisa'da karantinada tutulan 299 kişi tahliye edildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yunus Emre Yurdu'nda karantina sürelerini dolduran 299 kişi, Manisa Valiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle buradan ayrıldı.
Tahliye edilerek evlerine gönderilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Cezayir'den 5 Nisan Türkiye'ye gelen 299 kişi, Manisa'da karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA