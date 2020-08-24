Manisa'da, karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı
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Manisa'da, karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına karşın İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı.

Manisa'da, karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı
24.08.2020 21:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına karşın İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi, Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesindeki bir dinlenme tesisi önünde durduruldu.

Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.

Hastayla temas ettiği tespit edilen otobüs muavininin de yolculuk sonunda 14 günlük karantinaya gireceği öğrenildi.

Seyahat esnasında hastanın ön, arka ve yan koltuğunun boş olduğu ve başka kimseyle temas etmediği belirtildi.

Kaynak: AA

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