Manisa'da Karakurt Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi yakınlarındaki çayda balık ölümleri yaşandı.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çok sayıda balığın ölümüyle ilgili çayda inceleme yaptı.

Balıkların ölü bulunduğu noktadan suyun kaynağına doğru ilerleyen ekipler, Bakırçay Nehri'nin kolu olan Karakurt Çayı yakınındaki atık su arıtma tesisinden bırakılan suyun çamurlu olduğunu tespit etti.

Sudan numune alan ekipler, suyun analizini yaptırmak üzere Manisa'ya döndü.