MANİSA'DA KARA VE HAVADAN DENETİMDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

MANİSA'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten menedildi.

MANİSA'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten menedildi. Yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi de yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar Devlet Karayolu, Manisa-Bornova Devlet Karayolu ve Manisa-Menemen Devlet Karayolu'nda bugün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde, kural ihlali yapan sürücüler, jandarma helikopteriyle tespit edildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri durduran jandarma ve polis ekipleri, sürücülere para cezası kesildi. Denetimde 316 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 7 araç trafikten menedilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi ise yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı