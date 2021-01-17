Manisa'da kar yağışını gören sokağa çıktı, yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Manisa ve ilçelerinde etkili olan kar yağışında vatandaşlar, parklarda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklarıyla keyifli anlar geçirdi. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar çıktı.

Manisa ile 17 ilçesi yılın yağan ilk karının ardından beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Manisa'nın merkez ilçeleri ile yüksek kesimlerde etkili olan karın, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar kısa süreliğine de olsa keyfini çıkarttı. Karın ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Salih Kaplan, "Kısıtlama olduğunu biliyoruz. Ancak uzun zamandır böyle bir kar görmemiştik. Tekrar evlerimize, çocuklar ile karda biraz oynadıktan sonra gireceğiz" dedi. Manisa'nın Yunusemre ile Şehzadeler ilçesinde sabaha karşı başlayan yağmur nedeniyle karlar erirken, Spil Dağı ve etekleri ise karla kaplı. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yükseklerde 50 santimetreye kadar çıktı. Hava sıcaklığının ise bir süre daha düşmeye devam edeceği bildirildi.

YÜKSEK KESİMLERDE YABAN HAYVANLARI UNUTULMADI

Manisa'nın Soma ile Kırkağaç ilçesinde de dün yağan karın ardından sokaklar, kısıtlamaya rağmen diğer bölgelerde olduğu gibi karda oyun oynayan çocuklarla doldu. Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra yağan karın keyfini çıkarttıktan sonra evlerine döndüler. Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın ise karla kaplı hali, kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı. Kar kalınlığının alçak kesimlerde 40 santimetreyi bulduğu Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri araç sürücülerinin, kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi. Yetkililer, Spil Dağı ile Yuntdağı'nda yüksek kesimlerde pek çok noktaya beslenmede güçlük çeken yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

YOLDA KALAN 2 ARAÇ VE 7 KİŞİ KURTARILDIYüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler Çiftlik Mahallesi'nde mahsur kalan 2 araç ile içindeki 7 vatandaşı kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı