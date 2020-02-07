Manisa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

07.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:56

Manisa'nın Demirci, Gördes ve Kula ilçeleri ile Soma, Kırkağaç Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kula ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir-Ankara kara yolu Kovukdere mevkisinde bir tır devrildi. Kaza nedeniyle sabah saat 05.00'da kapanan yol, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada Kula'da kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kırsal mahallelere giden yollarda çalışma yapılıyor

Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Baktırlı, Sivrice, Karaoluk, Güney, Çatalköprü, Osmancık, Yayla, Yukarıbozkır, Aşağıbozkır, Ayvacık ve Dağmarmara mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kırsal mahallelere giden yollarda tedbir alan belediye ekipleri, buzlanmaya karşı yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı, merkez ilçelerden Yunusemre'de Yuntdağı ile Sabuncubeli geçidinde de etkisini gösterdi. Şehzadeler'de ise Spil Dağı Milli Parkı yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana etkili olan kar nedeniyle milli parkın beyaza büründüğünü söyledi.

Milli parkı ziyaret etmeyi planlayan vatandaşları uyaran Ernalçacı, "Dağa çıkan yollar kapandı, bazı noktalarda ise buzlanma var." dedi.

Ernalçacı, Sultanyaylası ve Turgutalp mahallelerine gelmek isteyenlerin zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA