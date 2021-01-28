Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
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Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:33
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

MANİSA'nın yüksek kesimlerde yağan kar, etkisini sürdürüyor.

MANİSA'nın yüksek kesimlerde yağan kar, etkisini sürdürüyor.

Kentte gece yarısı başlayan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Demirci, Kula ve Selendi ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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