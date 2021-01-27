Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

Manisa kent merkezinde, Soma, Demirci ve Turgutlu ilçeleri ile ilin yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Manisa kent merkezinde, Soma, Demirci ve Turgutlu ilçeleri ile ilin yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Manisa il merkezine uzun yıllardan sonra kar yağdı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde saat 21.30 sıralarında başlayan karla bazı bölgeler beyaza büründü.

Kent merkezinde uzun aradan sonra kar gören Manisalılar, kısıtlamaya rağmen evlerinin önlerine çıkarak çocuklarıyla kar topu oynadı.

Manisa ve İzmir'i birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünellerinde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, herhangi bir aksamaya karşı yolda tedbir aldı.

Kar yağışı, Spil Dağı Milli Parkı'nın yanı sıra Demirci, Soma ve Turgutlu ilçelerinde de etkili oluyor.

Erkan Tuncer, kent merkezinde 4 yıl sonra kar düştüğünü belirterek karı görünce kısıtlamayı unutup çocuğuyla dışarı çıktığını söyledi. Tuncer, "Çok mutluyuz, her zaman göremiyoruz, nadir görüyoruz. Çıktık kar topu oynadık" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram