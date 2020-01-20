Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

20.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:42

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Akçakertik, Türkmen Tepe ve Asi Tepe mevkilerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütürken, bölgede denetimlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise aileleriyle bölgeye gelerek kar top oynayıp, fotoğraf çektirdi.

Lise öğrencisi Alim Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil dolayısıyla İzmir'den Demirci'ye geldiklerini belirterek "İzmir'de kar göremiyoruz. Ben de buraya akrabalarımın yanına geldim. Karın keyfini çıkarmak için dağlara çıktık." dedi.



Sürücülerden Bilgin Yılmaz, kar yağışının ulaşımı aksattığını ifade ederek "Yollarda hafiften buzlanma var. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların bu bölgede dikkatli olması gerek." diye konuştu.

Kaynak: AA