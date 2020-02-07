Manisa'da kar yağışı
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan karın tipiye dönüşmesiyle ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.
İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Ekiplerin yolda tuzlama çalışmaları ise sürüyor.