: Manisa'da kar yağışı

07.02.2020 03:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 03:31

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan karın tipiye dönüşmesiyle ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin yolda tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA

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