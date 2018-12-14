Manisa'da Kar Yağışı

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı tedbirler alındı.

Hafta başından bu yana ilçe merkezinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Demirci belediyesine bağlı ekipler oluşabilecek olumsuzluklara karşı ana yollarda kar temizleme çalışması, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.

İlçenin yüksek kesimlerinden bin 470 rakımlı Akçakertik mevkinde de 1 grayder ile 1 kar küreme ve tuzlama aracı çalışmalarını sürdürdü.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada 10 personel ve 2 kar küreme ve tuzlama aracıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen ilçe halkı sokaklarda kar topu oynadı.