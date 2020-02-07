Manisa'da kar ve tipi ulaşımda etkili oluyor
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Manisa'da kar ve tipi ulaşımda etkili oluyor

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

07.02.2020 01:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:12
Manisa'da kar ve tipi ulaşımda etkili oluyor

'nın ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.


İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan karın tipiye dönüşmesiyle ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin yolda tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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