Manisa'da kar ve tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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Manisa'da kar ve tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

16.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:47
Manisa'da kar ve tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Demirci-Simav kara yolunda mahsur kalan 3 otomobil ve 1 tırdaki 9 kişi kurtarıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Demirci-Simav kara yolunda mahsur kalan 3 otomobil ve 1 tırdaki 9 kişi kurtarıldı.

İlçede yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tipinin etkili olduğu Demirci-Simav kara yolunun Akçakertik ve Deveboynu mevkilerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede bazı araçlarda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine ilçe belediyesi arama kurtarma ekibi, 3 otomobil ve 1 tırdaki toplam 9 kişiye ulaştı.

Kurtarma aracına alınan vatandaşların bir bölümü evlerine bırakıldı.

Kurtarılan vatandaşlardan Sedat Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, tipinin bir anda bastırdığını, yolda ilerleyemediklerini belirterek, "Eşim Kütahya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu, taburcu edildi. Dikişleri henüz iyileşmedi. Aracımız ilerleyemeyince çok zor durumda kaldık. Ekipler zamanında yetişti, hepsine çok teşekkür ederiz." dedi.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yolu kullanan araçlarda kar lastiği, zincir ve çekme halatı kontrolü yaptı. Teçhizatı olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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