Manisa'da kar güzel görüntüler oluşturdu

Ege'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ege'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Demirci ilçe merkezinde ve ilçenin yüksek kesimlerinde, 15 Ocak Cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Güneşin çıkmasıyla 1550 rakımlı Demirci Dağı'ndaki Türkmen Tepe ve Sığırova mevkilerinde "kartpostallık manzaralar" oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay