Manisa'da kantar hırsızlığı suçlamasıyla 2 kişi yakalandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 ton ağırlığındaki demir kantarı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 ton ağırlığındaki demir kantarı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Türkmen Mahallesinde bulunan taş ocağına ait kantarın çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Yayla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kamyoneti takibe aldı.
Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki M.Ç. ve O.U, gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel