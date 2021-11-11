Manisa'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Badınca Mahallesinde H.K'nın kullandığı 35 LF 861 plakalı kamyon, C.Z idaresindeki 45 ZP 696 plakalı motosiklete çarptı.

Yaralanarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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