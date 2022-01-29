Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA, Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolundaki Alaşehir kavşağında S.Ş. (34) idaresindeki 64 BM 655 plakalı kamyonet, Selma Gökçe'nin (45) kullandığı 34 EA 9717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Yasemin Mısırlı (57), Ayşe Poyraz (48) ve Hanım Dingin (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Kamyonet, Manisa, İzmir, Gökçe, Güncel, Haber

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