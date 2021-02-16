Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

16.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:16
Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre L.T'nin (51) kullandığı 45 RA 8801 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 77 AK 839 plakalı otomobil, Gölmarmara-Salihli yolu üzerindeki Gerede mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin çağrısı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kamyonet sürücüsü, Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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