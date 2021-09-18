Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzzettin mevkisinde S.Ö. yönetimindeki 45 P 6141 plakalı kamyonet, sollama yaptığı sırada Ramazan Ağıral'ın (70) kullandığı 45 N 6797 plakalı motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki Ağıral, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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