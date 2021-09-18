Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İzzettin mevkisinde S.Ö. yönetimindeki 45 P 6141 plakalı kamyonet, sollama yaptığı sırada Ramazan Ağıral'ın (70) kullandığı 45 N 6797 plakalı motosiklete çarptı.
Kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki Ağıral, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri