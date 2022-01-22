Manisa'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar- Manisa yolunun İshakçelebi Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan S.C.'ye (60) çarpan araç, kaza yerinden kaçtı.

Yaralı S.C, olay yerine gelen ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaya, buradaki kontrollerinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yayaya çarpan aracın 34 DCS 507 plakalı kamyonet, sürücüsünün de Ö.Ö. (53) olduğunu tespit etti.

Sürücü Ö.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.