Manisa'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler
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Manisa'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Manisa'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar- Manisa yolunun İshakçelebi Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan S.C.'ye (60) çarpan araç, kaza yerinden kaçtı.

Yaralı S.C, olay yerine gelen ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaya, buradaki kontrollerinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yayaya çarpan aracın 34 DCS 507 plakalı kamyonet, sürücüsünün de Ö.Ö. (53) olduğunu tespit etti.

Sürücü Ö.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

İshakçelebi, Saruhanlı, Akhisar, Manisa, Güncel, Haber

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