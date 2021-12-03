Manisa'da kamyonet şarampole devrildi, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da kamyonet şarampole devrildi, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyonet şarampole devrildi, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Battal yönetimindeki 45 PC 450 plakalı kamyonet, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Müberra (11), Ayşe (14) ve Ümmü Gülsüm Battal'ı (41) ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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