Manisa'da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
30.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:58
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Kaya (49) yönetimindeki 45 RA 8723 plakalı kamyonet, Kula-Selendi yolu İncesu Mahallesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren Hasan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA