Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı - Haberler
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Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet, bariyerleri aşarak Galericiler Sitesi'ne uçtu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet, bariyerleri aşarak Galericiler Sitesi'ne uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara'dan İzmir istikametine seyir halinde olan F.C.A. yönetimindeki 06 BLD 543 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Galericiler Sitesi'ne uçtu. Kazada araçta bulunan F.C.A. (39), D.P. (57), M.A.A. (34) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

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Haber: Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı - Haberler
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