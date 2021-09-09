Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Oğulcan Kökten (27) idaresindeki 45 SK 347 plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyon, Alaşehir-Sarıgöl yolundaki Çataltepe Kavşağı'nda Ali Kaya (57) yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ali Kaya hayatını kaybetti, yanındaki Gökhan Yener (37), Güler Uçar (61) ile kamyon sürücüsü Oğulcan Kökten yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım