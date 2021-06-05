Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Harmandalı Mahallesi'ndeki kavşakta, B.A. (53) yönetimindeki 45 HB 0202 plakalı kamyon ile T.B. (60) idaresindeki 45 HC 1442 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü T.B. ile aynı araçtaki D.A. (75) ve C.B. (85) yaralandı.

Yaralılar, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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