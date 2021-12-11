Kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneden televizyon, çay ve para çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında U.Y.(17), E.S. (18) ve E.K'yı (17) yakaladı.

İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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