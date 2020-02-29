Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı
Haberler » Güncel » Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı - Haber

Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi kahvehanede tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

29.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:14
Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı

'nın ilçesinde husumetli olduğu kişiyi kahvehanede tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

Kumkuyucak Mahallesi'nde önceki gün Mintaz Kargın'ın (50) kahvehanede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan İsmail A, Gökçeköy mevkisinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Saruhanlı'da iki yıl önce cezaevinden çıkan Kargın, aralarında husumet bulunan İsmail A. tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, zanlı otomobille kaçmıştı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler