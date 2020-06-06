Manisa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü
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Manisa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü.

Manisa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü
06.06.2020 00:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:21

Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü.

İstasyon Zafer Mahallesi'ndeki kahvehanede, Halil Tür (48) ile O.T. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.T, Tür'ü bıçakla yaraladı.

Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Tür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tür'ün cesedi, Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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