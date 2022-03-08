Manisa'da kahvehane önünde tabancayla vurulan genç yaralandı - Haberler

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Manisa'da kahvehane önünde tabancayla vurulan genç yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kahvehane önünde tabancayla vurulan genç yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yarhasanlar Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede oturan Erkan G. (25), yanına gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen Umut D'nin (21) tabancalı saldırısına uğradı.

Art arda gelen silah sesleri nedeniyle kahvehanede oturan diğer vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine kahvehaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erkan G, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'da kahvehane önünde tabancayla vurulan genç yaralandı

Manisa'da kahvehane önünde tabancayla vurulan genç yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Silah, Polis, Umut, Güncel, Haberler

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