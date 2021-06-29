Manisa'da kafede eşini darbeden zanlı tutuklandı
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Manisa'da kafede eşini darbeden zanlı tutuklandı

Manisa'da kafede eşini darbeden zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde, birlikte oturdukları kafede eşini darbeden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, birlikte oturdukları kafede eşini darbeden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde bir kafede masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurup, masadan aldığı servis bıçağıyla saldırdıktan sonra polis tarafından yakalanan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay

Soma ilçesinde dün akşam, bir kafede oturan T.Ç. masadaki bardağı eşinin başına vurmuş, daha sonra servis bıçağıyla saldırmıştı. Kendisini durdurmaya çalışan 2 kadına da saldıran T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaşananlar da kafenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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