Manisa'da kafası teneke kutuya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
05.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:47
Manisa'nın Kula ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpeğe, itfaiye ekibi müdahale etti.
Manisa'nın Kula ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpeğe, itfaiye ekibi müdahale etti.
Topuzdamları Mahallesi'nde bir köpeğin kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını gören vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Mahalleye gelen itfaiye ekibi, tenekeyi keserek köpeği kurtardı.
İtfaiye ekipleri, hayvanların zaman zaman boş tenekelere kafasını sıkıştırdığına dikkati çekerek, vatandaşları bu tür malzemelerin ezilerek atılması gerektiği konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak