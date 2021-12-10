Manisa'da kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Haberler
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Manisa'da kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

Manisa'da kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadının cep telefonu ve çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadının cep telefonu ve çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 gün önce Sakarya Mahallesi'ndeki parkta bir kadının cep telefonu ve çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin soruşturma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 325 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla 16 ve 18 yaşlarındaki iki kişiyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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