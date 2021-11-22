Manisa'da kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinliği

MANİSA (AA) - Manisa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanından düzenlenen etkinlikte Manisa Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinlikte Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yazıp yönettiği "Kades" adlı piyes oynandı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti ve kötü muameleleri engellemek adına kullanıcılara sunulan Kades uygulaması tanıtıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, etkinlikteki konuşmasında şiddetin topumda topyekun mücadele edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için çok yönlü olarak çalışmalar yapmak gerekiyor. Polisiye tedbirler, cezai tedbirler bunun önemli ve acil boyutlarından birisi. Bunda daha başarılı, daha etkin olmak için İçişleri Bakanlığımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla KADES uygulaması geliştirilmiştir ve bu uygulama ile tüm kadınlarımız anında güvenlik güçlerine haber vererek yardım talebinde bulunabiliyorlar. Bu uygulama gerçekten çok ilgi gördü. ve amacına da büyük ölçüde ulaştığını da gözlemliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç de katıldı.