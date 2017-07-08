Manisa'da Kadına Darp İddiası

Manisa'nın Selendi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinin sahibi, yanında çalışan kadını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.





Alınan bilgilere göre, Selendi ilçesinde hizmet veren özel bir rehabilitasyon merkezinin sahibi Ö.Ç (40), yanında çalışan H.S.'yi ağır yaralı olarak Selendi Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Burada tedavisine başlanan H.S'nin, hastane girişi adli vaka olarak yapılması üzerine, olayı şüpheli bulan polis ekipleri Ö.Ç'nin ifadesine başvurdu.



Ö.Ç, ilk ifadesinde, personeli H.S'yi evine bırakırken otomobilinden atladığını söyledi. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinde, olayın kadının evinin bulunduğu güzergahta gerçekleşmediği belirlendi.



Gözaltına alınan Ö.Ç, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutukladı.



Hayati tehlikesi bulunan H.S'nin vücudunda darp izleri tespit edildi.



H.S, Selendi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.