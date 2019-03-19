Manisa'da Kadın Polisi Darbeden Zanlı Tutuklandı
Manisa'da bir okulda çevre güvenliğini sağlayan kadın polisi darbeden şüpheli, tutuklandı.
Manisa'da bir okulda çevre güvenliğini sağlayan kadın polisi darbeden şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesindeki Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesinde çevre güvenliğini sağlayan polis memuru Solmaz C'yi saçından tutarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan polis memuru Solmaz C'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Yunusemre ilçesinde dün tartıştığı kadın polisin saçından tutarak darbedip bir trafik kazasına karışan Mehmet S, elinde kopardığı bir tutam saçla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA