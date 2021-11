Manisa'da kadın muhtarlar, muhtarlık binalarını kütüphaneye çevirdi

YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Manisa'da mahalle muhtarları Yadigar Şahin (41) ve Zuhal Güneş (52) muhtarlık binalarının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi. Okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen örnek projede en çok kitap okuyanlar ise ödüllendiriliyor.

Yunusemre ilçesinde 6 bin nüfuslu Laleli Mahallesi'nin muhtarı Yadigar Şahin ile 20 bin nüfuslu Hafsa Sultan mahallesi'nin muhtarı Zuhal Güneş, örnek birer projeye imza attı. Kadın muhtarlar, hayırseverlerin desteğiyle tek odalı muhtarlık binalarının bir bölümüne biner kitabın bulunduğu kütüphane oluşturdu. Kütüphanenin olmadığı ilçede, muhtarlık kütüphaneleri büyük ilgi gördü. İlk olarak çocuklara hitap eden kütüphaneler, talep üzerine yetişkinlerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye başladı. Çoğunluğu çocuklardan oluşan okuyucular, kütüphaneden istedikleri kitapları alabiliyor, en çok okuyanlar ise ödüllendiriliyor. Kütüphanenin müdavimlerinden 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Torun, istediği kitaba ulaşabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Torun, "Muhtarımız sayesinde ulaşamayacağımız kitaplara ulaşıyoruz. Çoğu arkadaşım kitap alamıyor diye üzülüyordu, muhtarımız sayesinde elde edebildiğimiz çok sayıda kitabımız var. Çok mutluyuz, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"En çok okuyanlar ödüllendiriliyor"

Her ay sonu en çok kitap okuyan 3 çocuğu ödüllendirdiklerini dile getiren Hafsa Sultan Mahallesi'nin muhtarı Zuhal Güneş, "Muhtarlık seçimlerine aday olduğumda projelerim vardı. Muhtarlık kütüphanesi projemizde bunlardan biriydi. Seçilince de verdiğim sözü gerçekleştirdim. Bağışlarla bir küçük kütüphane oluşturduk. Yaklaşık bine yakın her yaş grubunu kapsayan kitaplarımız mevcut. Gelen çocuklarımız ya da yetişkinlerimiz beğendikleri kitapları alıyor. Belirli bir süre sonra getiriyorlar. Hem okuduklarını teyit etmek için hem de akıllarında ne kaldığını öğrenebilmek için özetler istiyorum. Her ay bir istatistik tutarak, en çok kitap okuyan 3 çocuğumuza teşvik olsun diye de minik hediyeler alıyoruz. Çok iyi geri dönüşler aldık. İlk olarak çocuklara yaptık, yetişkinler de talep etti. Özellikle ev hanımı arkadaşlar, kitap okumaya başladı. Özellikle mahallede suça sürüklenen çocukların önlenebilmesi için okuma alışkanlıklarının artması için velilerden çok güzel dönüşler alıyorum. Projeyi hayata geçirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"Projeyi tüm muhtarlara öneriyorum"

Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin ise, "Kitap okumayı çok seviyorum ve toplumun da okuyarak gelişeceğini düşündüm. Kütüphaneyi oluşturdum. Muhtarlık çocuklarımız için iletişim aracı oldu. Bir bağ kurmaya başladık. Kütüphane faydalı oldu. Muhtarlık sadece mühür basmak, bahçeleri ya da sokakları temizletmek değildir. Nasıl ki yemek yeme ihtiyacımız varsa, beynimizin de okumaya ihtiyacı var. Bunun da kitap okumaktan geçtiğini düşünüyorum. Gelişecek bir ülke için kitap okumalıyız. Projeyi tüm muhtarlara da öneriyorum" dedi. DHA

