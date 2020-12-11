Manisa'da kadın cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da kadın cinayeti

11.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:33

Manisa'da emlakçılık yapan bir kadın işyerinde gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen bir adam tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Manisa'da emlakçılık yapan bir kadın işyerinde gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen bir adam tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Kadını öldüren zanlı silahıyla birlikte Barbaros Polis Karakolu'na teslim oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren isimli emlakçı kadın kendi işyerinde, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ferhat İ. tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Evli ve çocuklu olan Ferhat İ. (44) aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Canan Çeviren ile işyerinde bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahıyla kadını göğüs bölgesinden tek kurşunla vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ferhat İ. 112'yi arayıp ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Ferhat İ.'nin polise, gönül ilişkisi olduğu Canan Çeviren'in kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını ve boşanma noktasına gelerek bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da kadın cinayeti
Manisa'da kadın cinayeti
Manisa'da kadın cinayeti
Manisa'da kadın cinayeti
Manisa'da kadın cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Ankara'daki kadın cinayetine 'aldatma' bahanesi
Ankara'daki kadın cinayetine "aldatma" bahanesi
Kosova'da kadın cinayetleri protestosu
Kosova'da kadın cinayetleri protestosu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da kadın cinayeti - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:40:43. #1.14#
title