Manisa'da KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı
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Manisa'da KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı

Manisa'da KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran zanlı tutuklandı.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli kadının dün KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbara giden polis memurlarına satırla saldıran ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen B.S, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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