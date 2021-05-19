Manisa'da KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu

Manisa'da KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesinde yaşayan Suriyeli kadın, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu eşi B.S.'nin (37) evinin önüne gelmesi ve akrabalarını rahatsız etmesi üzerine telefonuna indirdiği KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, aile üyeleri ile şüpheli eş arasında çıkan kavgaya müdahale etti.

B.S, tarafları ayırmak isteyen bir polise satırla saldırdı. Bir polis memuru da saldırgan eşi, bacağından vurarak etkisiz hale getirildi.

Hafif yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine götürülen B.S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KADES uygulamasını kullanan Suriyeli kadın, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 21:37:35. #1.14#

title